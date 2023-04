Incendio in una conceria di Solofra, in provincia di Avellino. I vigili del fuoco del comando irpino sono immediatamente intervenuti in via Consolazione, dove le fiamme avevano interessato gli scarti di lavorazione del pellame all’interno di un silos adiacente alla struttura principale dell’opificio. Fortunatamente, grazie alla pronta e tempestiva azione dei vigili del fuoco, l’incendio è circoscritto e spento senza che si verificassero ulteriori danni o feriti. Tre squadre dei caschi rossi sono intervenute sul posto, con l’ausilio dell’autoscala, e sono riuscite a spegnere le fiamme evitando che si propagassero alla vicina conceria.

Tuttavia, nonostante l’incendio sia domato, resta ancora da accertare l’origine del rogo, che ha richiesto un duro lavoro da parte dei vigili del fuoco del comando irpino. L’inchiesta per stabilire le cause dell’incendio è già avviata e gli investigatori stanno lavorando per capire se l’incendio sia causato da un malfunzionamento tecnico o da un possibile atto doloso.

Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di avere un sistema di sicurezza adeguato e di un’adeguata preparazione per affrontare situazioni di emergenza come questa. È fondamentale garantire la sicurezza dei lavoratori e delle strutture in cui essi operano, prestando attenzione ai protocolli di sicurezza e di prevenzione degli incendi.