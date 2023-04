I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato a piede libero per il reato di ricettazione due uomini che alcuni giorni fa erano fermati ad Atripalda a bordo di un furgone. Gli stessi, residenti in provincia di Caserta, non erano in grado di giustificare il possesso né la provenienza degli utensili da lavoro trovati nel furgone, che pertanto sono sottoposti a sequestro. Nei giorni successivi, la titolare di un’azienda di Montemarano ha presentato denuncia per il furto subito di materiale edile di varia tipologia, poi risultato corrispondente a quello sequestrato alcuni giorni prima.

La refurtiva è quindi restituita all’imprenditrice titolare dell’azienda, mentre i due uomini sono finiti denunciati all’autorità giudiziaria.