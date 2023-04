Incidenti stradali sono una triste realtà in tutto il mondo, e purtroppo Monteforte Irpino non fa eccezione. L’ultima notizia di un incidente stradale lungo la Nazionale è ancora una volta un monito sulla necessità di mantenere la massima prudenza sulla strada e di rispettare sempre le regole del codice della strada. L’incidente sarebbe causato dal conducente che ha perso il controllo del veicolo, con conseguente ribaltamento della vettura. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi, ma il giovane guidatore è comunque trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie.

Il rischio di incidenti sulla Nazionale a Monteforte Irpino è ormai un problema cronico, e la sicurezza degli automobilisti che percorrono questa strada è un’importante questione di preoccupazione. La recente serie di incidenti che si sono verificati in questa zona, con il conseguente aumento del numero di feriti, è un chiaro segnale della necessità di adottare misure di sicurezza più rigorose.