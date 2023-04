Una tragica notizia arriva da Stornarella, in provincia di Foggia, dove due persone hanno perso la vita a seguito di un grave incidente stradale lungo la strada comunale ‘Vecchia Cerignola’. L’incidente è avvenuto quando una Ford Focus, con a bordo due persone, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo dell’alta tensione, provocando il dividersi in due dell’automobile. Purtroppo, per le due persone coinvolte non c’era nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 giunti sul posto, entrambe sono decedute praticamente sul colpo.

Al momento non sono ancora note le generalità delle vittime, poiché non avevano con sé documenti di riconoscimento. Secondo fonti investigative, tuttavia, si tratterebbe di due cittadini dell’est Europa di 27 e 18 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente, al momento, restano ancora da accertare.