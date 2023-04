Sono due i feriti dell’incidente avvenuto nella notte sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. A pubblicare la foto è la pagina Facebook “SS 268”. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli di Somma Vesuviana e Somma-Pomigliano, dunque intorno al chilometro 6 in direzione Napoli. Da quanto si apprende è coinvolta una sola automobile, una Fiat Panda, che a bordo aveva due persone entrambe finite in ospedale a seguito dell’impatto. Da quanto si apprende nessuno sarebbe grave ed in imminente pericolo.

Da chiarire la dinamica del sinistro che potrebbe essere imputato ad una perdita improvvisa del controllo del veicolo. Di sicuro c’è che l’auto è finita contro il guardrail, facendo esplodere gli airbag e causando danni piuttosto seri alla vettura.