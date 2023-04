Tragedia in via Crocillo, nel comune di Quarto, dove si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di Natale Fruttaldo, 79enne residente nella zona. (La foto è di repertorio). La vittima si trovava alla guida della sua vettura, una Fiat Panda, quando nei pressi di una rotatoria si è scontrato con un camion guidato da un 41enne del posto. L’impatto tra i due mezzi è stato violento e, purtroppo, per il conducente dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia municipale, la vittima è deceduta sul colpo.

La salma di Natale Fruttaldo è stata disposta l’autopsia da parte del pm di turno e il trasferimento presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli per accertare le cause esatte del decesso. Secondo una prima ricostruzione degli avvenimenti, l’auto si stava immettendo nella rotatoria quando si è scontrata in pieno dal camion nella parte anteriore sinistra, sul lato guida. L’incidente è violento e ha provocato gravi danni alla vettura della vittima.

Il conducente del camion, invece, è rimasto illeso e è sentito dagli agenti della polizia municipale e sottoposto agli esami tossicologici. Ironia della sorte, la vittima e il camionista erano legati da un vincolo di parentela.