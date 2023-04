La tragedia accaduta a Casalnuovo ha sconvolto l’intera comunità e il Paese intero. La morte della piccola Aurora Napolitano, a soli sei anni, è causata dalla sprovvedutezza della madre, Rosa Palma, che si è messa alla guida di un’auto senza patente e senza saper guidare. La vicenda ha avuto un esito tragico e irreparabile. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e Rosa Palma è indagata per omicidio colposo. Gli inquirenti cercano di individuare le responsabilità oltre alla fatalità dell’incidente. Nel frattempo, il corpicino di Aurora sarà sottoposto ad un esame autoptico all’obitorio del Policlinico di Napoli. Secondo quanto appreso mamma Rosa avrebbe espresso il desiderio al compagno di voler guidare l’Audi A3, un’auto per lei di lusso.

La famiglia della bambina è ovviamente distrutta dal dolore e si è chiusa in un mesto silenzio. Questo dramma ci ricorda l’importanza di rispettare le regole e di essere responsabili quando si è alla guida di un’auto. La patente non è solo un documento, ma rappresenta un requisito fondamentale per garantire la sicurezza su strada, per noi stessi e per gli altri. La guida senza patente, o senza le adeguate competenze, può avere conseguenze gravissime e irrimediabili come quella che ha colpito la famiglia Napolitano-Palma.