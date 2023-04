Una bambina di 6 anni, Aurora Napolitano, è morta a Casalnuovo nel napoletano dopo essere investita per errore dalla madre. La verità è quindi ancora peggiore rispetto al già tragico incidente. Secondo i primi accertamenti la donna ha centrato la piccola in fase di manovra a retromarcia con una Audi A3. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un conoscente che era li con loro ma per l’uomo niente di grave. Salma e veicolo sono sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola. Sgomento e incredulità sul posto.

In un primo momento si era parlato di un’auto pirata poi scappata dal luogo del sinistro, in Via Emilio Boccafusca, ma chiaramente essendo la madre, la donna non si è ma allontanata. Indagano i carabinieri.