Tre uomini sono indagati in una inchiesta del Commissariato di Telese Terme per stalking e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Solo uno dei tre indagati si è presentato all’interrogatorio di garanzia dinanzi al gip Gelsomina Palmieri e a tutti e tre è applicato l’obbligo di dimora a Telese Terme. Uno degli indagati, un 27enne di nome G.D.R. difeso dall’avvocato Antonio Leone, ha sostenuto di aver consumato solo una dose di marijuana con un giovane e di non conoscere il secondo acquirente. La difesa ha chiesto la revoca della misura riguardante le molestie subite dai titolari e dai dipendenti di un autogrill-bar-ristorante in un impianto di carburante, affermando che si tratterebbe di un errore di persona, dimostrato dal coinvolgimento di un omonimo del 27enne in uno stralcio. Non è ancora notificata l’ordinanza per il terzo indagato.

L’inchiesta del Commissariato ha ipotizzato, a vario titolo, lo stalking e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre naturalmente alle molestie, denunciate da più dipendenti.