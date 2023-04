L’Istituto INPS ha comunicato le nuove date previste per i pagamenti dell’Assegno Unico, relativi alle mensilità di aprile. Gli accrediti sono iniziati il 18 aprile 2023 e proseguiranno fino alla fine del mese. Le famiglie che hanno fatto domanda per l’Assegno Unico potranno ricevere i pagamenti direttamente sul conto corrente all’IBAN fornito al momento della trasmissione della richiesta. Invece, le famiglie che ricevono il Reddito di Cittadinanza potranno ottenere il pagamento INPS dell’Assegno Unico direttamente sulla Carta del Reddito di cittadinanza.

Il calendario dei pagamenti per l’Assegno Unico di aprile prevede i seguenti accrediti: il 21 e 24 aprile per le famiglie che non ricevono il Reddito di Cittadinanza; mentre per chi riceve il Reddito di Cittadinanza, i pagamenti potrebbero partire dal 28 aprile.

Per controllare la data dei pagamenti INPS relativi all’Assegno Unico, è possibile accedere all’area personale dell’Istituto con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, si può fare affidamento al servizio del Caf o del patronato, o telefonare al contact center multicanale dell’INPS.