L’INPS ha pubblicato un avviso riguardo all’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico. L’istituto ha comunicato l’adeguamento degli importi corrisposti nel 2023, l’aggiornamento delle modalità di pagamento e il nuovo calendario per il pagamento dell’assegno mensile. L’aumento degli importi è riconosciuto con una percentuale del 50% dell’assegno per le famiglie con figli minori di un anno a carico e per quelle con figli tra uno e tre anni e con almeno tre figli a carico e con un ISEE non superiore a 43.240 euro.

Gli importi aumentano anche per le famiglie con quattro figli a carico e le maggiorazioni sono riconosciute per i figli disabili a carico. L’Assegno Unico è corrisposto dal 10 al 20 di ogni mese per quegli assegni che hanno subito delle variazioni rispetto all’importo riconosciuto nel mese precedente e dal 20 al 30 di ogni mese per le nuove domande e per gli assegni che hanno subito delle variazioni.

L’Assegno Unico INPS è un beneficio economico mensile riconosciuto ai nuclei familiari che hanno figli a carico, prendendo in considerazione il reddito ISEE, il numero dei figli a carico, la loro età e le situazioni di disabilità. L’AUU è corrisposto per ogni figlio minorenne a carico, per ogni figlio maggiorenne fino ai 21 anni che frequenti un corso di formazione o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, che sia registrato come disoccupato o che svolga il servizio civile universale e per ogni figlio con disabilità a carico.