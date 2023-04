Il governo italiano sta cercando di uscire dalla lunga fase di emergenza causata dalla pandemia e dall’emergenza energetica, cercando di concentrarsi sugli obiettivi di fondo della politica economica e sociale. Tra questi obiettivi c’è l’aiuto alle famiglie, in particolare per contrastare la denatalità. Per questo motivo, il governo ha annunciato l’intenzione di aumentare gli importi dell’assegno unico per le famiglie numerose o con figli piccoli.

Secondo il Programma nazionale di riforma allegato al Documento di economia e finanza, sono allo studio misure per aumentare gli importi base dell’assegno unico, per aiutare le famiglie con figli neonati e le famiglie numerose, nonché per superare alcune criticità emerse dopo la prima annualità di applicazione dell’assegno unico.

L’aumento dell’assegno unico potrebbe rappresentare un importante sostegno per le famiglie italiane che, a causa della pandemia, hanno subito una forte diminuzione del reddito e un aumento delle spese. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo di contrastare la denatalità, sarà necessario combinare l’assegno unico con altri interventi sul fronte dei servizi pubblici e dell’occupazione.