Servizio importante per le famiglie italiane, la nuova versione del simulatore dell’Assegno Unico è ora online e permette di calcolare l’importo dell’assegno corrisposto nel 2023. L’INPS ha comunicato questa notizia attraverso i canali social e con un Messaggio del 3 aprile 2023. Il simulatore è un’utile risorsa per le famiglie che desiderano sapere quanto riceveranno come assegno unico per l’anno in corso. Il simulatore è progettato per fare una serie di domande specifiche, che cambiano dinamicamente in base alle risposte fornite, evitando di presentare quesiti non pertinenti. Se una risposta è incompatibile con quelle precedenti, sarà visualizzato un messaggio di errore.

CLICCA QUI PER IL SIMULATORE.

Per il 2023 sono apportati alcuni miglioramenti agli importi spettanti ai minori, in particolare per quelli entro il primo anno di vita, e per i nuclei familiari numerosi. Inoltre, sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati nel corso del 2022 a favore dei figli disabili maggiorenni e confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

Una novità importante è che, nei casi di decesso del genitore richiedente o dei genitori, è possibile presentare la domanda di subentro come “genitore affidatario”, “tutore del figlio” o “figlio maggiorenne”. Nel caso di decesso del tutore del genitore, il nuovo tutore del genitore può subentrare.