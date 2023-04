Calendario dei pagamenti per l’Assegno Unico e il bonus famiglia in Italia. L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha comunicato le date di pagamento per il mese di aprile. L’Assegno Unico universale è un sostegno per le famiglie che hanno figli, ed è erogato in base all’ISEE e al numero dei figli. La famiglia deve aver già presentato l’ISEE per l’anno in corso o può presentarlo successivamente e riceverà i conguagli.

L’Assegno Unico è introdotto dal Governo Draghi per razionalizzare i vari bonus per le famiglie in un’unica misura semplice da capire e ricevere. L’assegno mensile varia in base all’ISEE e al numero dei figli, ed è erogato dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni.

Con l’arrivo del Governo Meloni, l’Assegno Unico è stato confermato e modificato per aiutare le famiglie con più figli contro il carovita. Le famiglie con molti figli o con figli disabili o sotto il primo anno di vita hanno ricevuto gli incrementi più forti.

Per quanto riguarda le date di pagamento, i primi accrediti dell’Assegno Unico per il mese di aprile sono già partiti il 5 aprile per coloro che ancora non avevano ricevuto la mensilità di marzo. Gli arretrati del mese di marzo potranno arrivare fino al 13 aprile, mentre l’accredito del mese di aprile avverrà dal 13 al 30 del mese. Il 28 aprile ci saranno i pagamenti dell’Assegno Unico universale connesso con il Reddito di Cittadinanza.

Per avere delucidazioni sulla data del pagamento del proprio Assegno Unico e per verificare qualsiasi dato relativo, bisogna accedere al sito dell’Inps con le identità digitali riconosciute come SPID, Carta d’identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, o richiedere delucidazioni a CAF o patronato. Inoltre, il Bonus Nido è un altro aiuto per i figli entro i 3 anni confermato e si fruisce come rimborso mensile.