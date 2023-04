Quattro giovani, uno dei quali minorenne, sono denunciati a Casalnuovo (NAPOLI) per tentato furto di un’auto nel parcheggio di una sala bingo. Ieri sera, poco prima delle 22, i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno notato i quattro mentre tentavano di portare via un’auto. I militari sono intervenuti riuscendo a bloccare tutti i quattro ragazzi, rispettivamente di 21, 20, 18 e 16 anni e tutti già noti alle forze dell’ordine. I quattro, uno di Casoria e gli altri tre di Miano, avevano dell’attrezzatura, poi sequestrata, utilizzata proprio per lo scasso. I Carabinieri hanno denunciato per tentato furto aggravato i ragazzi e restituito il veicolo al legittimo proprietario.

Ancora un assalto, dunque, di giovanissimi per rapina. Stavolta nel mirino è finito il parcheggio di una sala slot dove è avvenuto l’assalto all’auto che intendevano portare via.