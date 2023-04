Con la Legge di Bilancio di quest’anno, è stata rifinanziata una serie di bonus, tra cui il bonus psicologo, che riceverà una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023. Questo nuovo bonus, che dovrebbe partire dal 1° giugno, mira a sostenere le spese di assistenza psicologica di cui molte persone sentono di avere bisogno ma che spesso non possono permettersi a causa dei costi delle sedute terapeutiche.

Il bonus, che ammonta a 1500 euro, rappresenta un notevole aumento rispetto all’anno scorso, quando il massimo che una persona poteva ottenere era di 600 euro. Il Governo Meloni ha quasi triplicato tale cifra, dimostrando l’impegno del governo nell’aiutare le persone in difficoltà durante la pandemia.

Tuttavia, non tutti possono accedere a questo bonus. Per ottenere il bonus psicologo, è necessario avere la residenza in Italia e un ISEE non superiore ai 50mila euro. Inoltre, il bonus può essere utilizzato solo per sostenere le spese inerenti alle sedute di psicoterapia di persone con problemi di ansia, depressione, stress e fragilità psicologica in seguito alla pandemia e al Covid-19.

Le domande per il bonus dovranno essere presentate in via telematica presso l’apposito servizio online sul sito Inps. È necessario attendere il decreto attuativo per conoscere tutte le altre informazioni riguardanti il bonus.