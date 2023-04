L’arrivo del nuovo bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2023 rappresenta una buona notizia per alcune categorie di cittadini, sebbene attualmente non sia ancora chiaro se sarà esteso a livello nazionale. Questo bonus sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi e sarà disponibile solo per le famiglie che soddisfano alcune precise condizioni. In particolare, per richiedere il bonus sociale per l’acqua, sarà necessario allegare la presentazione del contratto di fornitura idrica e l’ISEE. Le famiglie che possono richiederlo sono quelle che hanno un’utenza dell’acqua che coincide con la residenza anagrafica e il cui ISEE non supera i 13.000 euro. Tuttavia, coloro che hanno un ISEE fino a 20.000 euro e almeno quattro figli a carico o un ISEE fino a 15.700 euro se si rientra in un caso di famiglia con fragilità, potranno comunque presentare la domanda.

La procedura per richiedere il bonus idrico sarà interamente telematica e sarà necessario presentare anche un’attestazione rilasciata dall’amministratore di condominio se si tratta di un’utenza condominiale. La graduatoria degli aventi diritto sarà valutata sulla base dell’ISEE, quindi le famiglie con un ISEE più basso avranno maggiori possibilità di ottenere il bonus.

Tuttavia, anche se si rientra nei limiti ISEE, non è garantito che si otterrà il bonus se i fondi si esauriranno per soddisfare le famiglie con un indicatore più basso. Pertanto, è importante controllare sui siti delle proprie amministrazioni locali quali aiuti siano disponibili e come chiederli, poiché vari comuni e province stanno mettendo in capo bonus locali per aiutare le famiglie con ISEE più basso.