La Carta Risparmio Spesa è un nuovo bonus introdotto dal governo per aiutare le famiglie a basso reddito ad affrontare l’aumento dei prezzi dei generi alimentari. Grazie a questa carta, le famiglie potranno risparmiare fino a 380 euro sull’acquisto di cibo di prima necessità. Il decreto che stabilisce le modalità di assegnazione del bonus è in ritardo, ma dovrebbe essere pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale.

Una novità importante è che la carta sarà consegnata in modo automatico a molte famiglie, senza bisogno di presentare domanda, se già hanno l’ISEE registrato sul sito dell’INPS. La carta funzionerà come un buono sconto per l’acquisto di generi alimentari, in modo simile al bonus spesa che alcuni comuni italiani concedono ai loro residenti in difficoltà economica.

L’importo massimo previsto è di 380 euro, da utilizzare per l’acquisto di cibo di prima necessità presso supermercati convenzionati. I prodotti che potranno essere acquistati con la carta saranno elencati in modo analogo alla Social Card. La priorità per ricevere il bonus sarà data alle famiglie con un ISEE ordinario o corrente già attestato presso l’INPS non superiore a 15.000 euro, con almeno tre componenti e che non percepiscono altri aiuti sociali o sussidi. La distribuzione della carta avverrà in modo automatico, dopo il controllo dei requisiti da parte del comune di residenza.