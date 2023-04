Il Bonus Famiglia è una forma di sostegno economico che il governo italiano fornisce ai lavoratori che hanno figli nati tra il 2019 e il 2021 e che sono iscritti alla Cassa Forense. Questo beneficio può arrivare fino a 1000 euro e viene erogato come forma di pagamento diretto. Tuttavia, per il 2023 l’esecutivo Meloni ha previsto diverse forme di agevolazioni per le famiglie, tra cui l’assegno di maternità dei Comuni. Questo assegno è una forma di contributo economico di 383,46 euro per le madri, il cui importo è determinato in base al tetto ISEE che è fissato a 19.185,13 euro. È possibile richiederlo tramite il portale web del proprio comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o adozione del figlio, ed è destinato a coloro che non hanno alcuna copertura previdenziale.

Inoltre, rientra nei bonus per i genitori anche il Bonus Asilo Nido, che è confermato anche per il 2023. Questo beneficio consiste in un rimborso delle spese sostenute dai genitori per mantenere i figli presso strutture educative di tipo asilo nido, per i figli nati, affidati o adottati fino a 3 anni di età. Il valore di questo bonus varia da 1500 a 3000 euro ed è determinato in base all’ISEE minorenni. La richiesta può essere effettuata tramite il portale INPS oppure attraverso un CAF / Patronato.