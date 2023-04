Il governo italiano ha annunciato l’approvazione di un bonus di 200 euro per i lavoratori senza partita IVA appartenenti a determinate categorie. La misura è introdotta per fornire un sostegno economico a coloro che hanno subito le conseguenze della crisi economica, e sarà erogata a coloro che soddisfano determinati requisiti. Per accedere al bonus, i lavoratori dovranno avere percepito un reddito non superiore ai 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, essere iscritti alla gestione autonoma dell’INPS dal 18 maggio 2022, avere un’attività lavorativa attiva alla data del 18 maggio 2022, aver versato almeno un contributo entro il 18 maggio 2022 relativo al periodo antecedente dall’1 gennaio 2020 e non percepire altre prestazioni indette nel decreto Aiuti.

È importante sottolineare che i richiedenti che nel periodo d’imposta 2021 hanno guadagnato meno di 35.000 euro avranno diritto ad un bonus maggiorato a 350 euro.

Le domande possono essere presentate entro il 30 aprile 2023 direttamente all’INPS tramite la piattaforma online. È possibile accedere alla propria area riservata tramite Spid, Cie o Cns. In alternativa, coloro che non sono in grado di presentare la domanda online possono chiamare il servizio Contact center multicanale dell’INPS o rivolgersi ai patronati dislocati in tutto il territorio italiano.