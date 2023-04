Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 aprile, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un importante controllo in un edificio di Via Cartesio, durante il quale hanno rinvenuto diverse armi illegali e munizioni. Il controllo è avvenuto dopo un’accurata indagine della polizia che ha individuato uno stabile sospetto, in cui era segnalata un’attività criminale. Nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato una pistola Smith & Wesson e un revolver, entrambi con la matricola abrasa, il che rendeva impossibile il loro riconoscimento. Inoltre, sono trovati 6 caricatori, 7 silenziatori per armi, 181 cartucce di diverso calibro, una fiala contenente calcio gluconato, un paio di guanti e un telefono cellulare.

Ma le sorprese non sono finite qui: nella cassaforte artigianale nascosta dietro un battiscopa nel vano scale, gli agenti hanno rinvenuto un’altra pistola marca Bruni 92FS con matricola abrasa. Tutto il materiale rinvenuto è sequestrato dalla polizia, che sta ora effettuando ulteriori indagini per scoprire la provenienza delle armi e la connessione con eventuali attività illegali.