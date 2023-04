Un altro episodio di violenza nei confronti del personale del 118 e del pronto soccorso si è verificato a Solofra, in provincia di Avellino, quando un uomo armato di bastone ha aggredito il personale medico giunto sul posto per soccorrerlo. Il 44enne del posto, all’arrivo dei sanitari, ha dato in escandescenze, spintonando l’autista dell’ambulanza e tentando di colpire i sanitari con il bastone di legno, causando il frantumarsi di un vetro dell’ambulanza stessa. Dopo aver tentato la fuga, l’uomo è inseguito e fermato dai carabinieri.

Questo è il terzo episodio di aggressione nei confronti del personale medico in pochi giorni nella provincia di Avellino, un fenomeno che purtroppo sembra essere sempre più diffuso in tutto il Paese.

È intollerabile che coloro che lavorano per salvare vite umane e garantire la salute delle persone siano vittime di aggressioni e violenze. Questi attacchi non solo mettono a rischio la sicurezza e la salute del personale medico, ma compromettono anche la capacità dei servizi di emergenza di fornire soccorso immediato e adeguato.