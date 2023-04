Un uomo di 61 anni arrestato, nella serata di ieri, dai carabinieri della Stazione di Casagiove (Ce) per possesso di arma clandestina. L’uomo è denunciato dalla nuora che, spiega una nota dell’Arma, “in sede di denuncia, a precisa domanda dei militari, ha riferito che il suocero era in possesso di una pistola e che, in più circostanze, lo aveva visto maneggiarla precisando di non essere, però, mai con essa minacciata”. Dopo le dovute verifiche i militari hanno accertato che “l’uomo non aveva mai denunciato il possesso di un’arma e che non era mai stato in possesso di titolo autorizzativo. È quindi scattata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dove i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica ‘Tanfoglio’ calibro 9×21, con matricola abrasa, 133 cartucce calibro 9×21, un caricatore con 10 cartucce dello stesso calibro ed una scacciacani calibro 9”.

A consegnare l’arma clandestina ai carabinieri è lo stesso 61enne appena rientrato a casa mentre, la “scacciacani” e le munizioni sono rinvenute dai militari dell’Arma in un anfratto ricavato nel muro che si affaccia in un’area esterna recintata di pertinenza dell’abitazione. L’uomo è posto ai domiciliari.