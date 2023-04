La notizia della prossima apertura di Starbucks e di un grande multistore Mondadori nella Galleria Umberto a Napoli è stata offuscata dalla triste scoperta di danni causati da un incendio, probabilmente causato da alcuni clochard che cercavano di riscaldarsi durante la notte. Questo evento è solo l’ultimo di una serie di atti vandalici e di degrado che hanno colpito la Galleria, un importante monumento storico della città.

La Galleria Umberto I è un luogo di grande valore culturale e turistico, che attrae visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, come molte altre aree della città, è anche un luogo di problematica gestione. In particolare, le aree adiacenti porticati e gallerie sono spesso occupate da senza fissa dimora, che creano problemi di degrado e insicurezza.

Il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha chiesto maggiori controlli e interventi per tutelare i beni monumentali della città da degrado e vandalismo, aumentando i controlli anche nelle ore notturne. Inoltre, Borrelli ha chiesto un impegno da parte dell’amministrazione per trovare alternative più sicure e dignitose per il riparo notturno dei senza fissa dimora.