Due persone, un uomo di 42 anni di Pomigliano e un giovane di 23 anni di Napoli, arrestate dalla Squadra mobile per la truffa e la rapina aggravate ai danni di una 77enne avvenuta poco più di un anno fa. La tecnica usata era già adoperata con successo in molti altri casi: uno sconosciuto aveva contattato la donna telefonicamente, spacciandosi per un nipote e invitandola a ritirare presso un ufficio postale un pacco e due raccomandate. Poco dopo, un falso dipendente delle Poste aveva contattato la donna, presentandosi come un amico del nipote, e le aveva detto di preparare la somma di 5500 euro, promettendo che sarebbe passato lui a prelevare la somma.

La donna era ripetutamente contattata sia sull’utenza fissa sia sul cellulare ed era invitata a non riattaccare per evitare di poter chiamare i familiari. In seguito, un giovane si era presentato alla sua porta e aveva intascato 3700 euro racimolati dalla pensionata. La donna aveva cercato di recuperare i soldi e il giovane l’aveva spinta e strattonata per poi darsi alla fuga.