Una nuova scossa di terremoto si è verificata nei Campi Flegrei, alle prime ore del mattino del giorno in cui scrivo (21 aprile 2023). L’evento sismico, di magnitudo 1.5 della scala Richter, è registrato alle 5:11 dall’Osservatorio Vesuviano, con epicentro localizzato in prossimità del cimitero di Pozzuoli, a una profondità di 3 km. Secondo quanto riportato, il terremoto è preceduto da un boato e avvertito distintamente dai residenti della zona epicentrale e anche nelle zone limitrofe, come Pozzuoli, Arco Felice, via Campana e Quarto. Al momento non sono segnalate vittime o danni materiali.

Da sottolineare che la zona dei Campi Flegrei è a lungo monitorata dagli esperti a causa della sua attività sismica e vulcanica. In passato si sono verificati eventi sismici di maggiore intensità, come quello del 1983 che causò ingenti danni materiali e la morte di tre persone.