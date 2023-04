“Ci hanno recapitato un video che mostra un’ambulanza arrivare a sirene spiegate per festeggiare la laurea di un infermiere. Il neo laureato, con tanto di corona d’alloro e fascia celebrativa, è poi salito sull’ambulanza, sedendo accanto agli operatori sanitari. Non sappiamo se l’ambulanza e gli operatori fossero in servizio in quel momento, ma riteniamo sia vergognoso che i mezzi di soccorso, che devono salvare vite, siano utilizzati per scopi privati”. E’ la denuncia del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. “Non è la prima volta che accadono cose simili – racconta – tutti ricorderete l’ambulanza utilizzata per portare un tiktoker all’inaugurazione di un negozio al corso Umberto. Così come accaduto anche in quel caso chiediamo che siano effettuati accertamenti in tempi rapidissimi per capire come tutto questo sia potuto accadere. Mi auguro che siano individuati i responsabili e presi tutti i provvedimenti del caso, nella speranza di non assistere mai più a scene simili”.

La denuncia di Borrelli è stata raccolta dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che si è unita alla richiesta di chiarimenti immediati e ha scritto in un messaggio diffuso sui social “Invitiamo tutti gli autisti/soccorritori Italiani ad attivare i dispositivi visivi/acustici solo in caso di intervento per soccorso a persona, ma soprattutto di evitare di partecipare con mezzo di servizio a feste private. Esiste un codice comportamentale anche per voi, in primis esiste il codice della strada”.