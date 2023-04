Castel San Giorgio scossa da una macabra scoperta nei giorni scorsi, quando il proprietario di un terreno situato in via Chiummariello, nella frazione di Aiello, ha trovato il cadavere di una donna di 49 anni. L’uomo ha subito lanciato l’allarme e gli agenti della Polizia Locale, guidati dal maggiore Giuseppe Contaldi, sono intervenuti sul posto per delimitare l’area e avviare i rilievi tecnici. Non è esclusa la possibilità che la morte della donna sia provocata da cause non violente, ma la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto l’autopsia per appurare le cause del decesso. Il corpo della donna, originaria di Roccapiemonte, era in avanzato stato di decomposizione e si trovava in quel terreno da almeno 48 ore.

Inizialmente gli investigatori avevano difficoltà a identificare la vittima, ma il successivo esame esterno ha permesso di confermare che si trattava di una donna. Al momento non sono rinvenuti segni tangibili di violenza, ma solo l’autopsia potrà determinare con certezza le cause della morte.

Secondo i primi elementi raccolti, sembra che la donna fosse in cura presso un centro d’igiene mentale, ma non è chiaro se ciò abbia avuto un ruolo nella sua morte.