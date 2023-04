La sicurezza stradale è un tema di grande importanza che riguarda tutti i cittadini e deve essere presa molto seriamente. Un incidente stradale può accadere in qualsiasi momento e la paura e l’ansia che si provano in quei momenti possono essere difficili da descrivere. Tuttavia, in alcuni casi, la fortuna può sorridere e impedire che un incidente abbia conseguenze terribili. Questo è ciò che è successo a una coppia di coniugi sulla A16 Napoli-Canosa nel tratto irpino. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per la coppia, anche se la loro auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. La reazione tempestiva dei coniugi, che hanno subito notato la fuoriuscita di fumo dal vano motore e si sono fermati sulla corsia di emergenza, è stata la loro salvezza. La situazione avrebbe potuto essere molto diversa se avessero continuato a guidare.

Ancora lo stesso tratto è dunque teatro dell’ennesimo incendio improvviso di veicoli. È importante sottolineare che quando si guida, la sicurezza dovrebbe essere sempre al primo posto. In caso di guasto o di anomalia nella vettura, la cosa migliore da fare è fermarsi immediatamente sulla corsia di emergenza, accendere le luci di emergenza e segnalare la propria posizione agli altri automobilisti. Non bisogna mai tentare di proseguire la marcia in queste condizioni, in quanto si metterebbe a rischio la propria vita e quella degli altri automobilisti.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti prontamente per soccorrere i coniugi e mettere in sicurezza la carreggiata, dimostrando ancora una volta il loro impegno e la loro professionalità nell’affrontare queste situazioni di emergenza.