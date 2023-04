Tre slot machine senza autorizzazione e non collegate alla rete dell’Agenzia delle Entrate: sono quelle sequestrate a Torre Annunziata (Napoli) dagli agenti del locale commissariato e dai finanzieri del gruppo oplontino che, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha riguardato in particolare via Castello, Caracciolo, De Simone, Pastore, Plinio, Cuparella, Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele III, corso Umberto I e piazza Imbriani. Nel corso dell’attività identificate 94 persone, di cui sedici con precedenti di polizia; controllati 59 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente e tre esercizi commerciali.

In particolare, in una sala giochi di via Vittorio Veneto gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato i tre apparecchi. Il titolare del locale è denunciato per esercizio di giochi d’azzardo aggravato, mentre le slot, con il relativo incasso pari a 210 euro, sono sequestrate. Gli agenti infine hanno contestato due violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa e mancanza di documenti, elevando sanzioni per un totale di 1.774 euro, ritirando una carta di circolazione e sanzionando amministrativamente una persona poiché trovata in possesso di circa 0,70 grammi di crack.