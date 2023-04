Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno svolto un servizio straordinario di controllo nelle zone di via Vittorio Veneto, via Plinio, Cuparella, De Simone, in piazza Imbriani e nel parco Penniniello. Durante il servizio sono identificate 207 persone, di cui 73 con precedenti di polizia. Sono inoltre controllati 104 veicoli, di cui due sono stati sottoposti a sequestro ed uno a fermo amministrativo. Contestate 6 violazioni del Codice della Strada, tra cui mancata copertura assicurativa, targa illeggibile, revisione periodica scaduta, circolazione senza targa e senza idonea documentazione. Inoltre, sono state ritirate 3 carte di circolazione.

Il servizio di controllo mirava a garantire la sicurezza e la legalità nelle zone interessate, prevenendo e contrastando eventuali reati e illeciti. Le forze dell’ordine continueranno a svolgere servizi di controllo per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.