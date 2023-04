I pensionati italiani attendono con ansia le date di pagamento delle Pensioni Inps per poter pianificare la gestione economica familiare. In questo articolo, cerchiamo di fare chiarezza sulle ultime notizie riguardanti il pagamento delle pensioni di maggio 2023.

Pensioni Maggio 2023: quando il pagamento?

Negli ultimi due anni, i titolari di pensione presso Poste Italiane hanno potuto ritirare il secondo assegno dell’anno con circa una settimana di anticipo a causa delle restrizioni introdotte per la pandemia da Covid-19. Tuttavia, nel 2022, il Governo Draghi ha abolito questa consuetudine in considerazione della situazione pandemica più gestibile a livello sanitario.

Pertanto, diversamente dagli anni passati, nel maggio 2023 l’INPS non pagherà in anticipo le pensioni ai milioni di pensionati in Italia. L’accredito delle pensioni presso banche e Poste Italiane avverrà a partire dal 2 maggio, considerando il giorno festivo del primo maggio.

Importante: incremento delle pensioni nel 2023

La legge di bilancio 2023 del Governo Meloni ha previsto un incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps (compresa la tredicesima) di 1.5 punti percentuali per il 2023 e di 2.7 punti percentuali per il 2024. Inoltre, è previsto un aumento delle pensioni minime per gli ultrasettantacinquenni di 6.4 punti percentuali.

A maggio o giugno 2023, nel cedolino di pensione, dovrebbe comparire una voce che identifica l’incremento. Il nuovo importo sarà calcolato sull’imponibile lordo della pensione minima.

Calendario pagamento Pensioni Inps: il cedolino di Maggio 2023

Per consultare il cedolino della pensione di Maggio 2023, quando sarà disponibile online, è possibile seguire le istruzioni fornite in questo articolo. Se al momento non si visualizza ancora il cedolino, non c’è motivo di preoccuparsi: l’INPS aggiornerà in tempi brevi l’area riservata personale.

Aumento Pensione Inps 2023: tabella aumento pensioni

Le pensioni Inps sono state ritoccate verso l’alto nel 2023, tenendo conto dell’incremento del tasso di inflazione avvenuto nel 2022. La rivalutazione automatica delle pensioni avviene secondo uno schema specifico, che prevede percentuali di aumento diverse a seconda dell’importo della pensione.

Per esempio, una pensione di importo pari a 2.300,00 euro lordi avrà una rivalutazione non del 7.3%, ma del 6,205%. In questo caso, la pensione aumenterà di 142,72 euro.