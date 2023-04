Ennesimo agguato camorristico ieri sera a Napoli, nel quartiere di Ponticelli. L’uomo assassinato è identificato come Bruno Solla, 59 anni, considerato vicino al clan De Luca Bossa. L’agguato è avvenuto intorno alle 20:10 in viale Metamorfosi, dove un’auto con a bordo i sicari si è avvicinata allo scooter condotto dalla vittima e ha aperto il fuoco, colpendo Solla tre volte al petto e una volta al braccio. Nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza del 118, il 59enne è deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale del Mare. La chiara matrice camorristica dell’agguato non lascia spazio ad alcun dubbio, e l’evento è al centro delle indagini delle autorità competenti.

La polizia del commissariato Ponticelli e la Squadra Mobile sono al lavoro per fare luce sull’accaduto, e si spera che gli autori dell’agguato siano individuati e condotti alla giustizia il prima possibile. La situazione di violenza e criminalità che affligge la città di Napoli e la regione circostante è un problema endemico che richiede un intervento deciso e coordinato delle autorità preposte. La lotta contro la criminalità organizzata deve essere una priorità assoluta, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e ristabilire la legalità.