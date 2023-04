Un poliziotto di 37 anni, Fabio D’Alessio, ha perso la vita a causa di un incidente avuto con la moto su cui viaggiava. E’ accaduto nella notte sulla superstrada statale Nola-Villa Literno, nel tratto casertano compreso tra le uscite di Casal di Principe e Villa Literno. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che il poliziotto, in servizio in un commissariato del Napoletano, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da ricostruire – non sono emerse tracce di altri veicoli coinvolti – ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirvi. Il poliziotto risiedeva nel Casertano. L’agente scelto operava a Napoli e stava facendo rientro verso casa quando è avvenuto il sinistro.