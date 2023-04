È con grande tristezza che il mondo della musica napoletana ha appreso la notizia della scomparsa di Rosa Serrapiglia, vedova di Mario Merola, uno dei più grandi interpreti della sceneggiata napoletana. Rosa Serrapiglia si è spenta ieri, proprio nel giorno di Pasqua, dopo una breve malattia. L’annuncio della sua morte è dato dal figlio Francesco Merola attraverso un post sui social network, nel quale ha espresso tutto il suo dolore e la sua tristezza per la perdita della madre.

Rosa Serrapiglia aveva 83 anni e per molti anni era la compagna di vita di Mario Merola, con il quale aveva condiviso non solo la passione per la musica ma anche la vita quotidiana. Dopo la scomparsa del marito nel 2006, Rosa Serrapiglia aveva continuato a vivere nel ricordo di lui e a portare avanti la sua eredità artistica.

La morte di Rosa Serrapiglia rappresenta una grande perdita per il mondo della musica napoletana, che ha visto in lei una figura importante e una presenza costante nel panorama culturale della città di Napoli. La sua scomparsa lascerà un vuoto incolmabile, ma il ricordo della sua figura e della sua arte continueranno a vivere nel cuore dei suoi fan e di coloro che hanno amato la sceneggiata napoletana.