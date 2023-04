I militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola nel corso dei controlli ad alcune attività produttive della zona hanno accertato la presenza di uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato direttamente sul suolo senza vasca di prefiltraggio ed un deposito di rifiuti speciali non pericolosi incontrollato costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi. L’amministratore dell’azienda è denunciato. La presenza di uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato, diretto direttamente sul suolo senza vasca di prefiltraggio, può rappresentare un grave rischio per la salute pubblica e per l’ambiente circostante. L’acqua reflua industriale, infatti, può contenere sostanze tossiche, inquinanti e potenzialmente pericolose per la fauna e la flora circostante, nonché per la salute umana, se non è trattata adeguatamente prima di essere scaricata nell’ambiente.

Inoltre, il deposito di rifiuti speciali non pericolosi incontrollato costituito da metalli ferrosi e non ferrosi può rappresentare una minaccia per l’ambiente e per la salute pubblica, se non gestito in modo corretto e conforme alle norme vigenti. La corretta gestione dei rifiuti, infatti, è fondamentale per la tutela dell’ambiente e per la prevenzione dei rischi per la salute pubblica.