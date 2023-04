Un uomo di 53 anni è rimasto ferito ieri sera a Napoli. Il fatto è avvenuto nel centro commerciale Azzurro di via Cinthia, a Fuorigrotta. Il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, è colpito all’addome verosimilmente con un’arma da taglio nei pressi delle casse del supermercato interno. Ad aver sferrato il fendente sarebbe un 33enne, denunciato dai Carabinieri per lesioni personali. Il 53enne è portato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove i sanitari hanno ritenuto la ferita guaribile in 12 giorni.

Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire la dinamica e le motivazioni del ferimento. Al momento non è chiaro il movente poiché nessuno ha visto litigare i due all’interno del supermercato e la coltellata potrebbe essere sferrata improvvisamente e senza ragioni.