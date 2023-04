Un uomo di 46 anni accoltellato durante una lite coniugale a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L’episodio, avvenuto in casa e proseguito in strada, ha visto l’uomo ricoverato in ospedale con ferite da arma da taglio. Secondo quanto emerso dalle indagini, i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata coordinati dalla Procura oplontina stanno lavorando sull’ipotesi che la moglie dell’uomo sia l’autrice del gesto violento. L’uomo si è presentato in nottata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stato immediatamente medicato.

Attualmente, l’uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori hanno già ascoltato l’uomo, che ha confermato di essere stato accoltellato dalla propria coniuge.

L’episodio di violenza domestica è solo uno dei tanti casi che accadono quotidianamente in tutto il mondo. È importante sottolineare che la violenza domestica non riguarda solo le donne, ma può colpire anche gli uomini. Tutti meritano di vivere in un ambiente sicuro e privo di violenza, ed è necessario adottare misure concrete per prevenire questi atti e proteggere le vittime.