Nella notte i carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio, insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli, sono intervenuti anche nell’ospedale Villa Betania per tre persone ferite. Pare che poco prima i tre – un 56enne, un 29enne e un 19enne, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine – mentre si trovavano in corso Umberto I, nei pressi di una farmacia dove stavano per entrare, sarebbero accerchiati da un gruppo di persone che avrebbe tentato di rapinarli. Alla reazione delle vittime, gli aggressori, armati di cocci di bottiglia, li avrebbero colpiti in più parti del corpo.

In totale sono sei le persone ferite nella notte a Napoli e trasportate negli ospedali Pellegrini e Villa Betania, dove sono intervenuti i carabinieri. Il primo intervento dei militari della compagnia Napoli Stella poco prima della mezzanotte, al Pellegrini, dove era ricoverato un 27enne di origine pakistana. L’uomo, mentre si trovava in via Carriera Grande, nel quartiere San Lorenzo, sarebbe rimasto aggredito senza alcun apparente motivo e ferito al torace da due persone armate di cocci di bottiglia. Per il 27enne una diagnosi di dieci giorni. Nel pronto soccorso dello stesso nosocomio, poco dopo, è arrivato un 18enne originario del Marocco che, mentre era a piazza Garibaldi, sarebbe avvicinato da due persone che avrebbero tentato di rapinarlo del proprio smartphone.

La vittima avrebbe reagito e sarebbe finita colpita alla testa con una bottiglia di vetro. Il 18enne è in osservazione per un trauma cranico. Poco prima delle 2 l’arrivo di una terza persone ferita, un 40enne originario della Nigeria che, mentre passeggiava a piazza Garibaldi, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti che avrebbero aggredito la vittima con cocci di bottiglia per poi sottrarle telefono e denaro.