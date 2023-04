Decisione dell’Ente Autonomo Volturno di interdire al transito ferroviario le fermate di Guindazzi e Madonna dell’Arco in occasione della Pasquetta, una scelta rappresenta un importante sforzo per prevenire il rischio di eccessivi assembramenti e pericolo, ma anche l’ennesimo disservizio che per forza di cose è disposto per carenza di sicurezza e personale. Come è noto, durante la Pasquetta, molte persone si recano a Madonna dell’Arco al Santuario: decine di migliaia di fedeli che arrivano a piedi. La decisione di interdire le fermate di Guindazzi e Madonna dell’Arco, quindi, potrebbe aiutare a ridurre il rischio di assembramenti sui treni, soprattutto se questi sono destinati a luoghi molto frequentati in occasione della Pasquetta.

Tuttavia, è importante che le autorità competenti continuino ad adottare misure efficaci per prevenire la diffusione del virus. Ciò potrebbe includere l’adozione di limiti al numero di passeggeri sui treni, l’uso obbligatorio della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.