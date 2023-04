Il 17 marzo si è verificata una rapina ad un tabacchi a Baiano, in provincia di Avellino. L’autore del reato, con il volto coperto dal passamontagna e armato di pistola, ha percosso violentemente il titolare dell’esercizio commerciale prima di farsi consegnare 250 euro in contanti. Grazie alle indagini dei carabinieri della stazione locale, il presunto autore della rapina è individuato e identificato come un 17enne di Baiano.

Secondo quanto riportato, nei confronti del ragazzo sono raccolti gravi indizi, tra cui l’arma utilizzata per la rapina che è ritrovata e sequestrata. La procura presso il tribunale dei minorenni di Napoli ha condotto le indagini e ha chiesto e ottenuto dal gip un’ordinanza cautelare nei confronti del giovane, trasferito in una comunità.

La notizia della rapina ad un tabacchi viene a galla in un contesto più ampio di controlli contro i cosiddetti “furbetti del Reddito” nell’Irpinia, che hanno portato all’individuazione di 57 persone che avrebbero ricevuto indebitamente il Reddito di Cittadinanza. Inoltre, si evidenzia come tre di questi “furbetti” siano vicini ai clan, sottolineando ancora una volta l’importanza del contrasto alle attività illecite e criminali nelle varie forme in cui si presentano.