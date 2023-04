Era a bordo di uno scooter privo di copertura assicurativa ma sotto la sella erano nascoste 5 stecchette di hashish pronte per la vendita. Ancora un 16enne denunciato dai carabinieri, questa volta a Marano (Napoli), in Via Borsellino. Il minore era sullo scooter quando i militari della sezione radiomobile del posto lo hanno fermato durante un controllo alla circolazione. In una scatola, nel sottosella, era nascosta la droga. Non solo, nelle tasche, il 16enne aveva un coltellino a serramanico e 45 euro in contante ritenuto provento illecito. Tutto è finito sotto sequestro, anche lo scooter. Il giovane è riaffidato ai genitori.

Appena ieri un altro 16enne a Scampia è finito in arresto perché trovato con oltre duecento dosi di droga di vario tipo. Un fenomeno, quello dei minori già malviventi, che è purtroppo in forte ascesa.