Due minorenni di 14 e 15 anni sono finiti denunciati dai carabinieri di Pozzuoli per porto ingiustificato di armi. I due ragazzi, studenti incensurati, sono fermati dai militari mentre percorrevano via Capuana a bordo di uno scooter. Durante la perquisizione, li hanno trovati in possesso di due sfollagente telescopici, uno dei quali era modificato con l’aggiunta di una lama lunga 7 centimetri.

Oltre alla denuncia per il porto ingiustificato di armi, il 15enne alla guida dello scooter è stato anche sanzionato per guida senza patente e veicolo non assicurato. Gli smartphone dei ragazzi sono stati sequestrati e sono attualmente in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Pozzuoli.

Questo episodio solleva alcune preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei minori e alla diffusione di armi tra i giovani. È importante che i genitori e gli educatori si adoperino per sensibilizzare i giovani sui pericoli dell’uso delle armi e sulla necessità di rispettare la legge. Inoltre, le forze dell’ordine devono continuare a fare la loro parte nel monitorare la diffusione di armi illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.