L’episodio di violenza avvenuto al Liceo artistico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia è un fatto inquietante e preoccupante che desta molte riflessioni. Innanzitutto, è inaccettabile che un genitore arrivi al punto di aggredire fisicamente un’insegnante per un presunto voto troppo basso assegnato alla propria figlia. La violenza non è mai la risposta e non può essere giustificata in alcun modo. la mamma di un’alunna ha fatto irruzione a scuola ed ha aggredito la docente di inglese accusata di aver dato un voto troppo basso alla figlia. Il fatto al Liceo artistico Plinio Seniore. L’aggressione nella succursale di via Virgilio, davanti agli altri studenti. La donna, nella ricostruzione, ha afferrato per i capelli la docente e l’ha colpita con schiaffi al volto tra diversi insulti. L’intervento del personale della scuola ha evitato il peggio.

L’aggressione ha avuto luogo davanti agli altri studenti, creando un clima di tensione e di insicurezza all’interno della scuola. Questo tipo di comportamento può avere conseguenze gravi sia per la docente che per gli studenti presenti, generando una situazione di instabilità emotiva e di paura.