Condannato a un pena pecuniaria e a un risarcimento, dal Tribunale di Napoli, l’uomo, ritenuto colpevole di avere minacciato gravemente via social la giornalista Claudia Marra, impegnata in città in un servizio sul caso dei tre napoletani scomparsi in Messico. L’hater, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe pubblicato commenti offensivi all’indirizzo della cronista su Facebook e poi, attraverso una chat “one to one” (Messenger), gravi minacce, anche di sfregiarle il viso con l’acido.

La sentenza di condanna (al pagamento di una pena pecuniaria da mille euro) nei confronti dell’uomo è emessa oggi dal giudice della IV sezione penale. La giornalista Claudia Marra è assistita dall’avvocato Annalisa Stile.