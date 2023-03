La Circumvesuviana è diventata ufficialmente un simbolo di disagio per la Campania e i suoi cittadini, a testimoniare ci sono dati, immagini e anche video “dell’orrore” registrati da alcuni turisti pronti a cavalcare l’onda del degrado che si vive all’interno dei convogli Eav. “La Campania ha milioni di visitatori e cittadini che, ogni giorno, fanno da pendolari in Circumvesuviana manifestando preoccupazione per lo stato dei convogli, denunciando perenni ritardi e corse soppresse. Uno scenario che non può più essere tollerato” – afferma l’On del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Caramiello. “Venerdì insieme al collega Gaetano Amato percorreremo l’intera tratta ferroviaria per documentare lo stato dei luoghi e capire appieno quali disagi affrontano in maniera quotidiana turisti e cittadini, poi incontreremo la stampa, i consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle e gli attivisti a Sorrento per fare un punto della situazione”.

“Siamo intenzionati a introdurre una massiccia operazione di denuncia nei confronti della gestione della Circumvesuviana – prosegue il Deputato Alessandro Caramiello – il dossier di Legambiente parla chiaro: la Circum è ancora una volta la peggiore linea d’Italia. Un “traguardo” davvero ignobile e che ci lascia perplessi, considerando che la Campania è una delle regioni con maggior flusso di turisti, stranieri e no, che scelgono di viaggiare a bordo di questi convogli perché considerati un’attrazione dell’horror e perché non ci sono alternative valide. Tuttavia, a questo disagio adesso qualcuno deve dare delle risposte chiare e concrete, che a nostro avviso, sarebbero le dimissioni immediate senza ulteriore indugio da parte dei vertici della gestione”.