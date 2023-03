L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 889 relativo alla presentazione delle domande per il Bonus Asilo Nido 2023. Questo bonus è un contributo destinato a sostenere le famiglie nella spesa per l’asilo nido o per la assistenza domiciliare di bambini di età compresa tra zero e tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il bonus può essere richiesto sia per gli asili nido pubblici che per quelli privati autorizzati. Il beneficio riguarda i genitori di bambini nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età, che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. La richiesta può essere presentata sia da uno dei genitori che dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere.

La domanda di bonus può essere presentata esclusivamente online, tramite il portale web dell’Inps, utilizzando i servizi raggiungibili sul sito dell’Istituto. Si può accedere al portale web dell’Inps se si dispone di SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nella domanda di bonus è necessario indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, per le quali si intende ottenere il beneficio, fino a un massimo di 11 mensilità.

Il contributo è erogato dopo la presentazione dei documenti che attestano l’avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda possono essere allegate entro il 31 luglio 2024.

L’importo del bonus varia in base all’Isee della famiglia richiedente. Le famiglie con Isee fino a 20.000 euro potranno ottenere il massimo contributo, pari a 1.000 euro per ogni mensilità. Le famiglie con Isee compreso tra 20.001 euro e 35.000 euro potranno ottenere un contributo di 750 euro per ogni mensilità. Infine, le famiglie con Isee compreso tra 35.001 euro e 50.000 euro potranno ottenere un contributo di 500 euro per ogni mensilità.