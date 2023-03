Un tragico incidente stradale ha avuto luogo nella giornata di oggi lungo la strada statale Agerolina, nel comune di Amalfi. Un giovane di soli diciassette anni, alla guida di uno scooter Piaggio Vespa, è finito contro un pullman di linea della Sita proveniente da Amalfi. L’incidente è avvenuto in curva, e l’impatto così violento da far cadere il giovane a terra privo di conoscenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in codice rosso al pronto soccorso di Castiglione. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi, e la prognosi è riservata. In seguito, il ragazzo sarà trasferito in eliambulanza all’ospedale di Salerno per le cure necessarie.

Il mezzo a due ruote è completamente distrutto nell’incidente, mentre il pullman ha riportato danni alla parte anteriore sinistra. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e gli agenti della polizia locale di Amalfi sono intervenuti sul posto per i rilievi e le indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente. In seguito all’accaduto, il conducente dell’autobus è sottoposto ad alcol e droga test. Data la gravità dell’incidente, è fondamentale accertare le cause e le eventuali responsabilità, al fine di evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.

L’incidente ha causato anche la sospensione temporanea della circolazione lungo la strada statale Agerolina. Il pullman è stato lasciato fermo nella sua posizione sulla strada, e le persone a bordo sono fatte scendere in attesa della riapertura della strada.