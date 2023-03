La vicenda della morte di Vanessa Cella, la 37enne napoletana che si era sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica nella stessa giornata presso la Clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e messo in luce l’importanza di una corretta gestione delle strutture sanitarie. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Torre Annunziata, sono tre i medici finiti a processo per questo caso di malasanità: il direttore sanitario della struttura, il chirurgo e un anestesista che componevano l’equipe che aveva operato la donna. Gli inquirenti hanno riscontrato delle responsabilità in merito alla morte di Vanessa Cella e hanno chiuso le indagini sulla tragedia.

Vanessa Cella si era sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica nella stessa giornata, rispettivamente una rinoplastica, una liposuzione e una mastoplastica. Nonostante fosse addormentata per essere operata, non si è mai svegliata: il suo cuore si è fermato prima che l’ambulanza potesse trasportarla in ospedale.

La famiglia di Vanessa Cella, che ha presentato denuncia e chiesto giustizia per la morte della loro congiunta, ha avuto finalmente una risposta dalle indagini condotte dalla Procura di Torre Annunziata. Tuttavia, la vicenda fa emergere l’importanza di una corretta gestione delle strutture sanitarie e dell’adeguatezza delle competenze del personale medico. In particolare, la chirurgia estetica è un ambito particolarmente delicato, che richiede una grande competenza e un’esperienza specifica.