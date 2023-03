“Una raccolta firme in 15 città italiane per portare in Parlamento quattro richieste specifiche a tutela dei danneggiati da vaccino”. L’iniziativa, che si chiama ‘Reazioni avverse vaccino anti-Covid-19?’, è promossa dal ‘Comitato ascoltami’ e si svolgerà sabato prossimo, 18 marzo, nelle principali piazze italiane. “Il ‘Comitato Ascoltami’ sarà presente con dei banchetti informativi- si legge in una nota- dove personale sanitario e giuristi saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 10 alle 18 per dare informazione a tutti, danneggiati e non, vaccinati e non”.

Ecco dove trovare gli info-point: Asti (piazza Alfieri portici Anfossi); Bologna (via Indipendenza 54); Cagliari (corso Vittorio Emanuele 32); Como (via Caio Plinio 30); Genova (via Colombo incrocio Via San Vincenzo); Mestre (piazzetta XXII Marzo); Milano (piazza Argentina angolo Via Mercadante); Napoli (Salita della grotta, accanto all’ufficio postale e alla metropolitana di Mergellina); Perugia (piazza della Repubblica); Rimini (piazza Tre Martiri); Roma (viale Marconi 186); Torino (via Roma 4); Varese (piazza Carducci); Vercelli (via Cavour); Verona (piazza Bra zona Liston).